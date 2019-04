CAGLIARI JUVENTUS KEAN ALLEGRI / Vittoria e scudetto sempre più vicino per la Juventus nonostante i tanti infortuni: "Non abbiamo concesso nessuna occasione al Cagliari ed è questa la miglior cosa - ammette Allegri al termine del match in Sardegna ai microfoni di 'Sky Sport' - Abbiamo fatto delle buone trame di gioco, stasera ero fiducioso. Kean? La sua crescita passa da tante cose, dall'evitare certe esultanze e di rispettare sempre l'avversario. Ci vuole grande intelligenza, l'esultanza va fatta ma senza istigare.

Tutto lo stadio non è stato ad insultare, ci sono gli imbecilli nel mondo così come nello stadio. Con le telecamere vanno trovati e buttati fuori questi individui... è una cosa molto semplice, vanno buttati fuori a vita. Ci sono gli strumenti per farlo ma il problema è che non vogliono farlo"

PUNTO INFORTUNI - "Mandzukic ci sarà, Spinazzola è stata più la paura che altro... stamani si è allenato, magari fin da sabato, Khedira e Dougla Costa sono vicini. Dybala da domani sarà con la squadra, Cristiano Ronaldo lo sapete già..."

SCUDETTO - "Vincere qui era importante, abbiamo ancora un calendario tosto, contrariamente al Napoli che può arrivar a 90 punti"

