PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-JUVENTUS/ La Juventus continua a vincere, conquista altri tre punti che l'avvicinano allo scudetto. Il Cagliari dopo le ultime tre partite di ferma, troppo debole la prestazione messa in campo oggi. Le cosidette secondi linee rispondo alla chiamata di Allegri, Bonucci nel primo tempo e un Kean, sottotono, nella ripresa bastano a conquistare la vittoria. Pavoletti poco incisivo, Joao Pedro tanto fumo e poco arrosto, si salvano Ionita e Barella, Cragno con due ottime parate tiene in partita la squadra fino al raddoppio di Kean. Ottima prestazione di Pjanic che manovra i bianconeri con classe, anche Can non è da meno in entrambi i ruoli che ricopre durante il match. Caos dopo l'esultanza di Kean, un piccola parte del pubblico sardo dà il peggio di sè con cori razzisti nei confronti del giocatore bianconero, di Matuidi e Alex Sandro.

CAGLIARI

Cragno 6 – Buon riflesso su Caceres nel primo tempo. Sul gol di Bonucci non ha grandi colpe. Tiene in partita la squadra durante il secondo tempo fino all'imbucata di Kean.

Srna 6 – Ha avversari ostici sulla sua verticale, non frena la spinta offensiva di Alex Sandro.

Ceppitelli 6 – Guida il reparto con attenzione contenendo Kean per tutto il match fino al gol del raddoppio.

Pisacane 5,5 – Meno convinto dei compagni di reparto. Qualche affanno in copertura, insieme a Joao Pedro è poco presente sull’azione del vantaggio juventino

Lykogiannis 5 – Dal suo lato i bianconeri si inseriscono senza troppi problemi. Troppo morbido per ostacolare De Sciglio e Caceres.

Faragò 5,5 – Dopo una prima parte del match discreto si perde nel mare del centrocampo. Dal 76’ Padoin - sv

Cigarini 6 – Dà ordine al reparto, con Ionita gestisce il gioco sardo. Fa il suo dovere dando una mano anche in fase di ripiegamento.

Ionita 6 – Uno dei pochi che scende in campo con il piglio giusto. Spesso è lasciato libero di muoversi in mezzo al campo con qualità e tecnica che mette servizio della squadra. Stanco nella ripresa lascia il campo. Dal 68’ Birsa sv – contributo anonimo, entra ma non convince.

Barella 6 – Ricopre tutti i ruoli del centrocampo con semplicità. Inverte la posizione con Ionita per non dare certezze ai difensori bianconeri. Non deve farsi prendere dal nervosismo.

Joao Pedro 5 – Ha il demerito di lasciar saltare completamente solo Bonucci nell’azione che sblocca il match. Sua l’unica vera palla gol sarda del primo tempo. Dal 76’ Cerri sv

Pavoletti 5 – Gioca sul filo del fuori gioco, sgomita con Chiellini ma non entusiasma.

All. Maran 5 – La squadra manca di convinzione, si lascia sovrastare dagli avversari. Qualche sprazzo di gioco nella ripresa ma poco altro.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Pronto e reattivo in quelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa.

Caceres 6,5 – Prestazione molto positiva.

Sua la prima occasione bianconera, non riesce ad indirizzare il pallone che finisce tra le braccia di Cragno. Attento in entrambe le fasi, spinge molto in profondità, ottime sovrapposizioni con De Sciglio. Costretto a lasciare il campo per un risentimento muscolare.Dal 61’ Bentancur 6 – entra con voglia e convinzione, suo l’assist millimetrico per il raddoppio di Kean.

Bonucci 6,5 – Tante sventagliate in profondità che aprono il gioco bianconero. Apre le marcature su calcio d’angolo, saltando indisturbato più in alto di tutti.

Chiellini 6 – Solita certezza difensiva, grinta e aggressività del capitano.

De Sciglio 6,5 – è padrone della fascia insieme a Caceres. Sale e dà spinta alla manovra offensiva. Arriva spesso al cross, dal suo lato nascono le occasioni migliori.

Can 6,5 – Partita intensa. Chiude gli spazi, solito lavoro sporco tra attacco e difesa. Bene anche negli inserimenti. Anche come difensore è quasi impeccabile.

Pjanic 7 – Gioca con disinvoltura e intelligenza. Ha le chiavi del centrocampo dà il via a tutte le azioni offensive della squadra.

Matuidi 6 – Cresciuto molto nella ripresa. Centrocampista avanzato, sempre in movimento

Alex Sandro 6,5 – Lotta con Srna e ha la meglio. Si fa trovare pronto sulla fascia, si intende e dialoga con Matuidi. Qualche leggerezza di troppo nei minuti finali.

Bernardeschi 6– Troppi errori per un giocatore del suo calibro. Presuntuoso su una ripartenza molto pericolosa a testimonianza della sua prestazione sottotono. Si sacrifica in copertura. Nella ripresa si muove di più e cerca la porta con più convinzione.

Kean 6,5 – Parte aggressivo sui difensori sardi, si perde con il passare dei minuti. Dopo aver sprecato due ottime occasioni si fa perdonare firmando la rete del raddoppio. Quarto gol in campionato.

All. Allegri 6,5 – Squadra rimaneggiata ma il risultato non cambia. Partita gestita con attenzione e intelligenza, sempre padroni del gioco.

Arbitro Giacomelli 5,5 – Qualche fallo di troppo non sanzionato. Per il resto gestisce il match con sicurezza.

TABELLINO

CAGLIARI-JUVENTUS:0-2

CAGLIARI(4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane,Lykogiannis; Faragò(76’ Padoin), Cigarini, Ionita( 68’IBirsa); Barella; Joao Pedro (76’ Cerri), Pavoletti. A disp.: Aresti, Rafael, Pellegrini, Romagna, Bradaric, Deiola, Oliva, Despodov, Thereau. All. Maran

JUVENTUS(3-5-2): Szczesny; Caceres ( 61’ Caceres), Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean. A disp.: Pinsoglio, Del Favero, Cancelo, Rugani, Bentancur, Kastanos, Nicolussi, Mavidi. All. Allegri

Marcatori: 23’ Bonucci(J), 85’ Kean (J)

Arbitro: Giacomelli sez. di Trieste

Ammoniti: 20’ Kean (J), 34’ Joao Pedro (C), 40’ Lykohiannis (C), 83’ Srna (C), 93’ Bernardeschi (J)

Espulsi:

