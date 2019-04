CAGLIARI JUVENTUS MATUIDI / Finale nervoso in Sardegna per Cagliari-Juventus, match valevole per la 30esima giornata di Serie A.

Il centrocampista dei bianconeri,, è apparso particolarmente nervoso a causa di alcuni 'ululati' che sarebbero piovuti dagli spalti. L'ex Psg non avrebbe più voluto giocare, chiedendo la sospensione del match.

Successivamente è intervenuto lo speaker del Cagliari per invitare i tifosi a sospendere gli insulti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui