MILAN UDINESE GATTUSO / Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' il deludente pareggio contro l'Udinese: "Abbiamo sofferto sul piano fisico, è la prima volta che succede e di questo sono preoccupato - le parole del tecnico del Milan - Ci è mancata proprio la nostra forza che invece abbiamo avuto per tre-quattro mesi. Ora dobbiamo comunque stare tranquilli, stiamo attraversando un cattivo momento e lo sappiamo. Dobbiamo uscirne, recuperare mentalmente e fisicamente.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In questo momento abbiamo perso delle certezze - ha sottolineato Gattuso prima di risponde sulle condizioni fisiche di uscito nel primo tempo a causa di una distorsione alla caviglia che di fatto lo mette fuori gioco per il big match contro la Juve di sabato - Sono preoccupato perché ho visto l'immagine, la distorsione è brutta, la caviglia si è gonfiata subito. Adesso farà la risonanza, aspettiamo risposte dai dottori.? Franck ha una piccola infiammazione, Suso sono due giorni che non si allena a causa della botta che ha preso sul collo del piede contro il Genoa. Proviamo a recuperarli per la Juve", ha concluso Gattuso.