JUVENTUS MILAN INFORTUNI BIANCONERI CRISTIANO RONALDO / E' davvero lunga la lista degli infortunati in casa Juventus. Massimiliano Allegri si è presentato questa sera con una formazione rimaneggiata per sfidare il Cagliari in Sardegna. I riflettori ovviamente sono puntati sulle condizioni di CristianoRonaldo, che ha iniziato una corsa contro il tempo per essere a disposizione contro l'Ajax.

Il portoghese, alle prese con una lesione di modesta entità ai flessori della coscia destra, salterà certamente la sfida contro il Milan, al pari di. Questi calciatori torneranno a disposizione fra qualche giorno.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai bianconeri CLICCA QUI

Juventus, da Dybala a Mandzukic: possibili recuperi!

In queste ore, in vista della sfida ai rossoneri, andranno monitorate altre situazioni come quelle di Dybala, alle prese con una contrattura al polpaccio e di Douglas, in ripresa dopo una contusione al quadricipite della coscia sinistra. Recupero certo, invece, per Mandzukic, fuori causa solo per un attacco febbrile, e per Khedira, tornato in gruppo da qualche giorno dopo l'aritmia atriale

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui