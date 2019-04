JUVE MILAN GATTUSO DONNARUMMA PAQUETA / Piove sul bagnato in casa Milan. Donnarumma e soprattutto Paqueta, entrambi out all'inizio e verso la fine del primo tempo della sfida con l'Udinese pareggiata 1-1, allarmano Gennaro Gattuso.

Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it , il portiere ha rimediato un problema ai flessori della coscia destra, il brasiliano una distorsione tibio tarsica alla caviglia destra. Entrambi verranno valutati dettagliatamente nei prossimi giorni, Paqueta non dovrebbe comunque farcela a rientrare per il big match contro lain programma sabato ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. In dubbio, invece, il sopracitato Donnarumma,questi ultimi dueassenti già con l'Udinese per, rispettivamente, un fastidio muscolare e un problema al ginocchio.

Dall'inviato Michael Cuomo

