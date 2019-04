SERIE A MILAN UDINESE / Il Milan non va oltre il pari contro l'Udinese nell'anticipo del turno infrasettimanale valevole per la 30esima giornata di Serie A.. Lasagna castiga, in contropiede, la squadra di Gattuso, andata in vantaggio a fine primo tempo con Piatek. Brutta prova dei rossoneri, che giocano una ripresa peggiore dei 45 minuti iniziali rischiando più volte, anche allo scadere del match, il colpo del ko. Altro stop pesante in chiave Champions per Gattuso, che insieme alla squadra si prende i fischi meritati di San Siro.

Domani Atalanta e soprattutto Lazio potranno ridurre il distacco dal Milan a un solo punto. Per i biancocelesti sarebbe il primo passo verso un possibile sorpasso al quarto posto, considerato che hanno ancora da recuperare la gara con la stessa Udinese.

MILAN-UDINESE 1-1

44' Piatek (M), 65' Lasagna (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 78; Napoli 63; Inter 53; Milan** 52; Lazio* e Atalanta 48; Roma 47; Sampdoria e Torino 45; Fiorentina 38; Genoa, Cagliari e Parma 33; Sassuolo 32; Spal e Udinese* 29; Bologna 27; Empoli 25; Frosinone 17; Chievo 11

*una partita in meno

** una partita in più

