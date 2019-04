CAGLIARI-JUVENTUS VOTI PRIMO TEMPO/Una Juventus rimaneggiata per le tante assenze, si presenta con personalità alla Sardegna Arena, pressione alta e buon giro palla. Gli uomini di Maran non riescono ad ingranare, gioco lento e poca inventiva. I bianconeri vanno in vantaggio con Bonucci su calcio d’angolo, il difensore salta indisturbato al centro dell’area avversaria, Joao Pedro poteva fare di più in questa situazione. Kean e Bernardeschi deludono, buona prestazione di Ionita.

CAGLIARI

Cragno - 6

Srna - 6

Ceppitelli - 6

Pisacane – 5,5

Lykogiannis - 5

Faragò - 6

Cigarini -6

Ionita - 6

Barella - 6

Joao Pedro – 5

Pavoletti -5

All. Maran- 5,5

JUVENTUS

Szczesny - 6

Caceres – 6,5

Bonucci - 6,5

Chiellini- 6

De Sciglio - 6

Can - 6

Pjanic - 6

Matuidi - 6

Alex Sandro - 6

Bernardeschi – 5,5

Kean – 5,5

All. Allegri - 6

Arbitro Giacomelli – 5,5

TABELLINO

CAGLIARI-JUVENTUS:0-1

CAGLIARI(4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane,Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Rafael, Pellegrini, Romagna, Birsa, Bradaric, Deiola, Oliva, Padoin, Cerri, Despodov, Thereau. All. Maran

JUVENTUS(3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean. A disp.: Pinsoglio, Del Favero, Cancelo, Rugani, Bentancur, Kastanos, Nicolussi, Mavidi. All. Allegri

Marcatori: 23’ Bonucci(J)

Arbitro: Giacomelli sez. di Trieste

Ammoniti: 20’ Kean (J), 34’ Joao Pedro (C), 40’ Lykohiannis (C)

Espulsi:

