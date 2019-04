PAGELLE TABELLINO MILAN UDINESE/ Un punto pesante quello conquistato dall'Udinese a San Siro e pesante i due persi dal Milan per la lotta alla Champions. Piatek non basta, rossoneri pericolosi senza mai convincere appieno nella serata di San Siro. Lasagna risponde e Tudor porta un punto pesante in Friuli.



MILAN



Donnarumma sv - Sfortunato. Si fa male a un ginocchio a seguito di un'uscita ed è costretto al cambio. Dal 12' Reina 6 - Non ha un granchè da fare tra i pali di una porta mai presa d'assalto dall'Udinese. Non può nulla sul gol.



Abate 6 - Contiene Zeegelaar senza particolari patemi. Rimane ordinato in posizione senza eccedere nelle discese in fascia. Dal 68' Calabria 5,5 - Si propone in avanti ma i suoi cross non creano alcun problema all'Udinese e alcuna potenziale occasione ai compagni.



Musacchio 6 - Sta lì, ordinato e rigido su Lasagna per evitargli di arrivare sul pallone.



Romagnoli 6 - Si spinge anche in avanti nel tentativo di centrare la porta. Lì dietro non si rende protagonista di giocate particolari: ordinaria amministrazione.



Laxalt 5,5 - Contiene Pussetto, seppur non senza difficoltà. L'esterno dei friulani è un cliente scomodo che l'ex Genoa cura a vista d'occhio. Ingenuo sul contropiede a slacciarsi dalla marcatura perdendo Lasagna che va poi a segnare.



Bakayoko 6 - Da mezz'ala non è come averlo in cabina di regia: tocca molti meno palloni del solito ma quando la sfera è dalle sue parti è difficile evitarlo e portargliela via.



Biglia 5 - Abile, reattivo e preciso nel lanciare Cutrone e dare il via all'azione che propizia il vantaggio. Il resto è un condensato di lentezza e prevedibilità che non porta nulla al Milan.



Calhanoglu 5 - Un po' troppo impreciso nella gestione del pallone, da lui ci si aspetta qualcosa in più. Nel finale compie un errore, che poi rimedia, che sarebbe potuto costare caro al Milan.



Paquetà 6,5 - Grandi giocate e tante magie. Un tiro che non va lontano dall'incrocio dei pali e tante verticalizzazioni. Poi lo sfortunato movimento innaturale della caviglia e la conseguente sostituzione. Dal 41' Castillejo 5 - Sbaglia un rigore in movimento nell'unica volta che lo vediamo con il pallone tra i piedi.



Cutrone 6,5 - Si fa carico del lavoro sporco e si trasforma in assist-man in più circostanze a favore di chi, fino ad oggi, lo ha costretto alla panchina. Lancia un messaggio a Gattuso: lui c'è e può coesistere con Piatek.



Piatek 6,5 - Realizza il gol,sgusciando via a due difensori e ribadendo in rete la respinta di Musso. Per il resto non crea altri particolari problemi al portiere.



All. Gattuso 5 - Un punto in tre partite sono un campanello d'allarme che non può essere ignorato. Questo è un pari pesante che può costare il 4° posto. La Lazio è lì, sabato c'è la Juve e l'infermeria vede arrivare Paquetà con la caviglia gonfia.

Esperimento trequartista da rivedere.Musso 7 - Non sempre pulito nei suoi interventi ma efficace. Piatek segna in tap-in ma il suo era stato un intervento importante, seppur fortunoso.Opoku 6,5 - Ci mette il fisico per fermare i tentativi di Piatek e Cutrone. Non bada all'estetica ma ricco nella sostanza.De Maio 6,5 - Dei difensori in campo è quello con l'esperienza maggiore e si vede: il suo non è un gioco di fisico ma di astuzia e l'anticipo sul diretto avversario gli riesce più volte.Samir 5 - Ha sul groppone il gol del vantaggio di Piatek. Tudor non glielo perdona e lo lascia negli spogliatoi. Dal 46' Wilmot 6,5 - Un armadio a protezione della porta friulana davanti a Musso. Nella ripresa contribuisce a diminuire gli spazi per gli attacchi rossoneri.Ter Avest 5,5 - Troppo leggero nel contenimento - vedi il lavoro di Cutrone sul gol di Piatek - e poco incisivo in avanti. Dal 55' Okaka 6,5 - Ci mette qualità e fisicità e si vede: l'Udinese con lui è più ordinata e attacca in contropiede con intelligenza.Fofana 6,5 - Quantità infinita in mezzo al campo. Con le sue lunghe leve alza il baricentro e libera la squadra di Tudor dal Milan tutto riversato nella metà campo avversaria.Behrami 6,5 - Lavoro preziosissimo in mezzo al campo. Recupera una quantità infinita di palloni che poi gestisce con lucidità. Dal 77' Mandragora sv.De Paul 6,5 - Spina nel fianco costante per il Milan: rapidità e qualità permettono ai friulani di respirare. E per poco di vincere.Zeegelaar 6 - Ordinato lì dietro: Abate non scende praticamente mai, i grattacapi si contano sulle dita di una mano e per lui tutto il tempo, e lo spazio, per portarsi a casa la sufficienza.Pussetto 6 - Non riesce a pungere ma crea non pochi fastidi a Laxalt.Lasagna 6,5 - Freddo dopo una lunga corsa, al posto giusto nel momento giusto: regala un punto prezioso ai suoi.All. Tudor 7 - Udinese sempre in partita con ordine e disciplina. Tatticamente una gara quasi perfetta, punto tutto sommato meritato.: Banti 6,5 - Partita in polso e nessun caso da segnalare.: G. Donnarumma (12' Reina); Abate (68' Abate), Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà (41' Castillejo); Cutrone, Piatek. A disposizione: A. Donnarumma, Mauri, Suso, Borini, Bertolacci, Zapata, Strinic, Caldara, Rodriguez. Allenatore: Gattuso.: Musso; Opoku, De Maio, Samir (46' Wilmot); Ter Avest (55' Okaka), Fofana, Behrami (77' Mandragora), De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Badu, Ingelsson, Micin, Teodorrczyk. Allenatore: Tudor.: Banti (sez. di Livorno):44' Piatek (M), 65' Lasagna (U).: .: -: recupero 4' e 5'. Spettatorie incasso di