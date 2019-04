MILAN UDINESE CALHANOGLU / Carica Hakan Calhanoglu a pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Udinese, primo anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Il fantasista turco ha presentato il match ai microfoni di 'Sky Sport': "Speriamo di ripartire bene.

Oggi è una partita fondamentale per noi. Siamo ancora quarti e per questo vogliamo riprendere a vincere. Il mister ha deciso di cambiare sistema di gioco, noi è importante che facciamo bene ciò che ci ha chiesto. Se giochiamo come fino a qualche settimana fa siamo forti".