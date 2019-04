TORINO SAMPDORIA INFORTUNIO IAGO FALQUE / Brutte notizie per Walter Mazzarri in vista di Torino-Sampdoria, match in programma nel turno infrasettimanale della 30esima giornata di Serie A. L'allenatore granata perde Iago Falque, sostituito per infortunio nell'ultima sfida contro la Fiorentina.

Come comunicato dalla società attraverso il proprio sito ufficiale, "gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Iago Falque hanno evidenziato lo stiramento di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La prognosi verrà valutata in base all’evoluzione clinica". Questa la lista dei convocati dell'allenatore granata:

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu

Difensori: Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Parigini, Rincon

Attaccanti: Belotti, Damascan, Zaza

