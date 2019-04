NAPOLI MILIK JUVENTUS AJAX / Magic moment per Arek Milik dopo lo splendido goal alla Roma. Il centravanti del Napoli ha parlato ai microfoni di 'Dazn' partendo proprio dal gesto tecnico contro i giallorossi: "Ho rivisto un po' di volte il mio gol contro i giallorossi, i tifosi me lo mandano anche su Instagram. E' un bel gol, lì per lì non ci ho pensato, ho pensato solo a vincere la partita. Se lo avessero fatto Messi o Ronaldo? Sono chiacchiere tra tifosi, non mi interessano: so che i tifosi in tutto il mondo parlano, per loro uno è scarso, per un altro magari è fortissimo. Io non mi sento sottovalutato solo perché mi chiamo Milik. Gioco nel Napoli! Sono abituato alle critche, non mi danno fastidio".

PUNIZIONI - "Mi sono allenato tanto sui calci da fermo.

Ognuno ha la sua maniera di batterle: Ronaldo, David Luiz, Drogba. Io ho visto tanti video di tiratori forti, magari qualcosa ho preso. Ancelotti ci concede sempre un giorno per provarle, ha visto che in allenamento facevo bene e mi ha dato fiducia. Contro il Parma ha detto a Koulibaly di dirmi di batterla sotto la barriera, ci ho pensato: poteva funzionare e infatti è andata bene. La cosa piu' importante e' la rincorsa, se non la faccio bene, non riesco a calciare bene. So che assomiglia a un passo di danza, ma non dite che parea quella di Lewandowski, perché io sono stato il primo. La chiamerei la Polka di Milik, è un nome che mi piace. Quella contro la Lazio la punizione più bella".

AJAX - "Contro i bianconeri sarà difficilissimo, loro sono favoriti, ma io tifo Ajax. Ad Amsterdam ho tanti ex compagni: occhio a Lasse Schone, lui le punizioni le batte benissimo".

