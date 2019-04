SERIE B GRAVINA VAR SERIE B PLAYOFF / La Serie B è pronta alla rivoluzione: introdotto il Var a partire dalle semifinali playoff.

Ad annunciare il cambiamento epocale ci ha pensato il presidente della, Gabriele, dopo il consiglio federale odierno, come riportato dall'Ansa: "La Figc ha dato il via libera alla Var in Serie B per le semifinali e la finale dei playoff di questa stagione, con la possibilità di estenderla anche ai turni precedenti dei playoff e ai playout. Dobbiamo valutare con Uefa e Fifa la possibilità di una sperimentazione off-line per tutta l'andata della prossima stagione e riservarci la definitiva introduzione nel girone di ritorno. Di pari passo con l'Aia anche il progetto per la formazione di specialisti del Var "che rappresenteranno una nuova categoria con 6-7 arbitri dismessi, professionisti che hanno una formazione specializzata".