CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO INZAGHI / Sono giorni particolari in casa Milan, sia per i risultati in campo che per il futuro della panchina. Le sconfitte con Inter e Samp sono state appesantite dai dubbi lanciati da Gattuso sulla sua permanenza in rossonero. Ancora in attesa di capire se riusciranno a centrare la Champions League, Leonardo e Maldini si sono cominciati a guardare intorno. Come riporta 'Sportmediaset', nella lista dei papabili per il post Gattuso è finito anche Simone Inzaghi: l'attuale allenatore della Lazio, che contende il quarto posto proprio al Milan, piace e non poco ai dirigenti del Diavolo.

Calciomercato Milan, anche due ex interisti per la panchina

Il tecnico biancoceleste, che sarebbe il secondo Inzaghi sulla panchina milanista dopo il fratello Filippo, è legato sentimentalmente e contrattualmente ai capitolini, senza contare le difficoltà che si incontrerebbero in una trattativa con Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ma non c'è solo Inzaghi. Il Milan starebbe pensando anche a Laurent Blanc, ex ct della Francia e fino al 2016 sulla panchina del PSG: l'allenatore 53enne è fermo proprio dall'avventura parigina, ma non è un nome da scartare. Non sono da sottovalutare, infine, anche le candidature di Sarri, Wenger e Gasperini. Il manager del Chelsea però potrebbe scegliere di restare a Londra per dimostrare il suo valore; il cardine dell'Atalanta dei miracoli, invece, sarebbe tentato da una seconda occasione con una big dopo l'Inter. L'ex Arsenal sarebbe la pista più abbordabile, in quanto libero da contratti, anche se poco abituato a un calciomercato non faraonico e a un campionato diverso dalla Premier.

