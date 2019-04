Genoa-Inter, i convocati di Spalletti: Icardi c'è

GENOA INTER CONVOCATI SPALLETTI ICARDI / Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani con il Genoa.

Come già annunciato in conferenza stampa, torna a disposizione Mauro, presente l'ultima volta nell'elenco in occasione del match dinella prima metà di febbraio. Ecco la lista completa: Handanovic, Berni, Padelli, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar, Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Brozovic, Perisic, Politano, Candreva, Icardi, Keita, Colidio, Salcedo.