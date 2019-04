CALCIOMERCATO ROMA SIVIGLIA MONCHI GUEDES / Non è passato neanche un mese dall'addio alla Roma, che Monchi prova già il primo sgarbo alla sua ex squadra. Il Ds spagnolo, infatti, da qualche settimana aveva bloccato per i giallorossi Matheus Guedes, giovane difensore brasiliano del Santos con il contratto in scadenza il 31 marzo.

Il presidente del Peixe aveva rivelato l'interesse dei capitolini, con cui ci sarebbe addirittura un pre-accordo per acquisirlo a titolo gratuito e aggirare la clausola da 50 milioni (valevole solo per i club brasiliani).

Dopo aver salutato la Roma e aver riabbracciato il Siviglia, però, Monchi non si è rassegnato e ora prova lo sgarbo tentando di strapparlo ai giallorossi: secondo quanto riportato dal portale brasiliano 'Gazeta Esportiva', il pre-contratto non è stato ancora attualizzato e modificato. E il dirigente spagnolo vorrebbe sfruttare l'indecisione dei capitolini per soffiargli il giocatore classe '99 e portarlo al 'Sanchez Pizjuan'. A breve, in ogni caso, si dovrebbe arrivare a una definizione della vicenda.

