PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Tra oggi e giovedì va in scena la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Stasera si parte col Milan che ospita l'Udinese, poi la Juventus fa visita al Cagliari. Domani il Napoli scende in campo per primo ad Empoli, poi è la volta di Inter, Lazio e Roma rispettivamente contro Genoa, Spal e Fiorentina. Il programma si chiude con due posticipi che vedono Sassuolo e Atalanta impegnati contro Chievo e Bologna. CLICCA QUI per tutte le informazioni sulla Serie A. Ecco le probabili formazioni secondo gli inviati di Calciomercato.it.



Serie A, undicesima giornata di ritorno: le probabili formazioni

MILAN-UDINESE oggi ore 19

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Paqueta; Piatek, Cutrone. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Zapata, Caldara, Abate, Laxalt, Montolivo, Bertolacci, Biglia, Castillejo, Suso, Borini. All. Gattuso

Ballottaggi: Musacchio 60%-Zapata 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, Bonaventura

UDINESE (4-3-3): Musso; Ter Avest, Opoku, De Maio, Zeegelar; Fofana, Behrami, Mandragora; De Paul, Lasagna, Pussetto. A disp.: Nicolas, Perisan, Samir, Troost-Ekong, Ingelsson, Wilmot, Badu, Micin, Teodorczyk, Okaka. All. Tudor

Ballottaggi: Zeegelar 60%-Samir 40%

Squalificati: Sandro, Stryger Larsen

Indisponibili: Barak, Nuytinck, D'Alessandro

Michael Cuomo



CAGLIARI-JUVENTUS oggi ore 21

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Rafael, Aresti, Romagna, Srna, Padoin, Lykogiannis, Bradaric, Deiola, Birsa, Cerri, Desmedov, Thereau. All. Maran

Ballottaggi: Ionita 55%-Padoin 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Klavan, Castro

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean. A disp.: Pinsoglio, Del Favero, Rugani, Cancelo, Nicolussi Caviglia, Bentancur, Kastanos, Mavididi. All. Allegri

Ballottaggi: Matuidi 65%-Bentancur 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Perin, Cuadrado, Khedira, Barzagli, Dybala, Costa, Mandzukic, Spinazzola, Ronaldo

Giorgio Musso



EMPOLI-NAPOLI mercoledì ore 19

EMPOLI (5-3-2): Dragowski; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Dell'Orco, Pajac; Traorè, Bennacer, Krunic; Farias, Caputo. A disp.: Provedel, Perucchini, Veseli, Pasqual, Antonelli, Nikolaou, Capezzi, Ucan, Brighi, Acquah, Oberlin. All. Andreazzoli

Ballottaggi: Pajac 70%-Pasqual 30%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mchedlidze, La Gumina, Rasmussen, Diks

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Ounas, Milik. A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Zedadka, Ruiz, Younes, Mertens, Gaetano. All. Ancelotti

Ballottaggi: Mario Rui 60%-Luperto 40%, Verdi 70%-Younes 30%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Diawara, Chiriches, Insigne, Ghoulam, Albiol

Bruno De Santis



FROSINONE-PARMA mercoledì ore 21

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Ciano, Pinamonti. A disp.: Bardi, Simic, Krajnc, Ghiglione, Ariaudo, Zampano, Beghetto, Sammarco, Valzania, Dionisi, Ciofani, Trotta. All. Baroni

Ballottaggi: Salamon 55%-Ariaudo 45%, Molinaro 50%-Beghetto 50%, Viviani 60%-Maiello 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gori, Viviani

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Schiappacasse, Ceravolo, Siligardi. A disp.: Frattali, Sierralta, Bastoni, Gazzola, Gobbi, Dezi, Diakhate, Machin, Rigoni, Sprocati. All. D'Aversa

Ballottaggi: Iacoponi 60%-Gazzola 40%, Gagliolo 50%-Bastoni 50%, Schiappacasse 55%-Sprocati 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Stulac, Inglese, Biabiany, Gervinho

Raffaele Amato



GENOA-INTER mercoledì ore 21

GENOA (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouame. A disp.: Jandrei, Marchetti, Gunter, Biraschi, Sturaro, Veloso, Mazzitelli, Bessa, Dalmonte, Lapadula, Pandev. All.

Prandelli

Ballottaggi: Pereira 55%-Biraschi 45%

Squalificati: Criscito

Indisponibili: Hiljemark, Favilli

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Ranocchia, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Vecino, Perisic; Icardi. A disp.: Padelli, Berni, Miranda, Cedric, Asamoah, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Candreva, Keita. All. Spalletti

Ballottaggi: Ranocchia 55%-Miranda 45%, Gagliardini 60%-Joao Mario 40%, Vecino 50%-Nainggolan 50%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Vrij, Lautaro Martinez, Vrsaljko

Andrea Gariboldi



ROMA-FIORENTINA mercoledì ore 21

ROMA (4-3-3): Olsen; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, Perotti. A disp.: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Juan Jesus, Coric, Riccardi, Pellegrini, De Rossi, Pastore, Kluivert, Schick. All. Ranieri

Ballottaggi: Olsen 55%-Mirante 45%, Nzonzi 60%-De Rossi 40%, Dzeko 55%-Schick 45%

Squalificati: Manolas

Indisponibili: Florenzi, El Shaarawy

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Muriel, Simeone, Gerson. A disp.: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Laurini, Hancko, Norgaard, Mirallas, Graiciar, Montiel, Vlahovic. All. Pioli

Ballottaggi: Hugo 51%-Ceccherini 49%, Dabo 60%-Mirallas 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fernandes, Pjaca, Chiesa

Simone Ducci



SPAL-LAZIO mercoledì ore 21

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Regini; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Murgia, Fares; Floccari, Petagna. A disp.: Gomis, Poluzzi, Felipe, Cionek, Dickmann, Costa, Valdifiori, Valoti, Schiattarella, Jankovic, Paloschi, Antenucci. All. Semplici

Ballottaggi: Regini 55%-Felipe 45%, Kurtic 50%-Missiroli 50%, Petagna 60%-Paloschi 40%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Patric, Romulo, Durmisi, Jordao, Badelj, Berisha, Parolo, Cataldi, Neto. All. Inzaghi

Ballottaggi: Bastos 65%-Wallace 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radu, Correa, Lukaku

Lorenzo Polimanti



TORINO-SAMPDORIA mercoledì ore 21

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza. A disp.: Ichazo, Rosati, Djidji, Bremer, Parigini, Singo, Lukic, Berenguer, Iago. All. Mazzarri

Ballottaggi: Meitè 60%-Lukic 40%

Squalificati: Aina

Indisponibili: Damascan

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. A disp.: Belec, Rafael, Tonelli, Ferrari, Sala, Tavares, Jankto, Saponara, Gabbiadini, Sau. All. Giampaolo

Ballottaggi: Bereszynski 50%-Sala 50%, Defrel 55%-Gabbiadini 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barreto, Ekdal, Caprari

Martin Sartorio



SASSUOLO-CHIEVO giovedì ore 19

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. A disp.: Pegolo, Satalino, Lemos, Marlon, Magnani, Peluso, Magnanelli, Djuricic, Matri, Di Francesco, Sernicola, Bourabia. All. De Zerbi

Ballottaggi: Locatelli 60%-Peluso 40%, Babacar 65%-Djuricic 35%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adjapong, Brignola

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Rossettini, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Pellissier, Stepinski. A disp.: Semper, Caprile, Tomovic, Cesar, Andreolli, Frey, Kiyine, Diousse, Piazon, Pucciarelli, Djordjevic. All. Di Carlo

Ballottaggi: Pellissier 60%-Djordjevic 40%

Squalificati: Depaoli, Meggiorini

Indisponibili: Schelotto, Seculin

Nicola Lo Conte



ATALANTA-BOLOGNA giovedì ore 21

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic. A disp.: Berisha, Rossi, Palomino, Ibanez, Castagne, Reca, Pasalic, Pessina, Kulusevski, Barrow. All. Gasperini

Ballottaggi: Djimsiti 51%-Palomino 49%, Gosens 55%-Castagne 45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Toloi, Varnier

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disp.: Da Costa, Calabresi, Gonzalez, Helander, Donsah, Nagy, Poli, Svanberg, Krejci, Falcinelli, Santander, Edera. All. Mihajlovic

Ballottaggi: Dzemaili 60%-Poli 40%, Orsolini 55%-Edera 45%, Palacio 50%-Santander 50%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mattiello, Destro

Mario D'Amiano

