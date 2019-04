CALCIOMERCATO NAPOLI VALVERDE REAL MADRID / Il Napoli ha salutato a febbraio il capitano Marek Hamsik, faro del centrocampo partenopeo per quasi 12 anni. Con Allan, Zielinski e Fabian Ruiz il reparto è al sicuro, ma per la prossima stagione Giuntoli sta pensando di rinforzare la rosa in quella zona del campo.

L'ultimo nome porta in casa, a un prodotto della cantera come Federico: il centrale classe '98 sta giocando la sua prima stagione in Liga, ma ha già attirato le attenzioni di diversi club.

A rivere l'interesse del Napoli è stato il suo agente Edgardo Lasalvia in una conversazione con un giornalista di 'Radio Kiss Kiss': "Un dirigente del Napoli circa un mese fa ha avuto un colloquio con il mio socio Gerardo Rabajda, che insieme a me rappresenta Federico Valverde. Il club ha mostrato il suo gradimento per il giocatore, anche se al momento non c'è niente di più. Federico ha la testa completamente al Real Madride vuole convincere Zidane e i Blancos a puntare su di lui". Lasalvia, comunque, non chiude affatto le porte a un trasferimento al San Paolo: "Napoli è una piazza che ci piace, sia come città che come società. Siamo orgogliosi che un club storico come il Napoli sia interessato a un nostro assistito".

