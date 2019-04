Borussia Mönchengladbach, annuncio UFFICIALE su Hecking

CALCIOMERCATO BORUSSIA HECKING - Annuncio a sorpresa da parte del Borussia Mönchengladbach.

A sette giornate dal termine dellae con la squadra in piena lotta per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League, i 'Puledri' hanno ufficializzato la separazione dal tecnico Dieteralla fine di questa stagione, nonostante un contratto in essere fino al 2020.