CALCIOMEBALE MERCATO REAL MADRID PARTENTI BALE MARCELO ISCO / Con l'arrivo di Zidane il Real Madrid ha iniziato già a lavorare in ottica prossima stagione. Si preannunciano grandi operazioni in entrata senza però trascurare una folta lista di partenti. Sono infatti tantissimi i calciatori che al momento vivono una posizione di stallo, in attesa di conoscere il proprio destino. Dai più noti Varane, Isco, Bale e Marcelo ai giovani Brahim Diaz e Valverde.

Stando a quanto riportato da 'Marca' sarebbero addirittura 13 i calciatori non certi del proprio futuro al Real per quanto riguarda la prossima stagione. Praticamente la metà dell'organico a disposizione di Zidane che per motivazioni più o meno differenti potrebbe andare in cerca di una nuova sistemazione. Il gruppone sarebbe quindi composto da Marcelo, Bale, Varane, Vallejo, Ceballos, Brahim, Navas, Isco, Luca Zidane, Diaz, Benzema, Llorente e Valverde. Età, valutazioni, motivazioni ed esperienze differenti per i partenti di casa Madrid che potrebbero far comodo anche a qualche club italiano.