INTER ICARDI CURVA NORD / Mentre Luciano Spalletti annunciava il ritorno in campo di Mauro Icardi, la Curva Nord nerazzurra ha preso una ferrea posizione sull'argentino: ''Avanti con gli interisti, Icardi vattene!''. Parole che non necessitano di ulteriore spiegazione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Come riportato da 'Sky Sport' però una delegazione della Curva Nord dell'Inter si è recata ad Appiano stamani, alla vigilia della trasferta di campionato contro il Genoa, per rimarcare il proprio pensiero già espresso nel comunicato in merito alla telenovela che da 40 giorni tiene banco in casa nerazzurra. Striscioni e cori contro l'ex capitano, chiamato domani a far pace con i propri tifosi sul campo.

