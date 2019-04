EMPOLI-NAPOLI DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE ANDREAZZOLI CAPUTO ANCELOTTI MILIK - Dopo la rotonda vittoria esterna contro la Roma per 4-1, il Napoli di Carlo Ancelotti torna in campo per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri volano in Toscana per affrontare l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, impegnato nella lotta per non retrocedere e reduce dalla sconfitta di misura patita contro la capolista Juventus nel turno precedente.

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Maietta, Silvestre, Veseli; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. All. Andreazzoli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Milik, Ounas. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus** 81; Napoli 63; Inter 53; Milan** 52; Lazio* e Atalanta 48; Roma 47; Sampdoria e Torino 45; Fiorentina 38; Genoa, Cagliari** e Parma 33; Sassuolo 32; Spal e Udinese* 29; Bologna 27; Empoli 25; Frosinone 17; Chievo 11

*una partita in meno

** una partita in più

