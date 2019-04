p>SPAL LAZIO INZAGHI / Dopo la vittoria importantissima in casa dell', ladi Simoneè attesa da una nuova trasferta: domani sera la squadra biancoceleste sarà di scena a Ferrara per il turno infrasettimanale in programma contro la Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il tecnico non parlerà in conferenza stampa e ha rilasciato una breve intervista al sito ufficiale della Lazio per presentare il match valido per la 30esima giornata di Serie A: "In questi due giorni ci siamo allenati bene qui a Milano provando a recuperare forze ed energie. Domani ci attende una partita importante. La SPAL è una squadra molto organizzata con un allenatore molto preparato, dovremo essere bravi ed attenti provando a svolgere una grande gara. La SPAL può contare su un tifo molto caldo e per questo dovremo prestare massima attenzione. Dovrò valutare al meglio i miei uomini, non correrò rischi e per tanto dovrò fare attenzione alle condizioni di Stefan Radu, Joaquin Correa e Pedro Neto''.

