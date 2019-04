ROMA FIORENTINA CONFERENZA RANIERI - Due sconfitte di fila hanno messo a repentaglio la qualificazione della Roma alla prossima Champions League. Domani nel turno infrasettimanale valido per la 30esima giornata di Serie A contro la Fiorentina, i giallorossi sono chiamati a tornare alla vittoria per non rischiare di fallire l'ultimo obiettivo stagionale. Claudio Ranieri parla nella consueta conferenza stampa della vigilia che Calciomercato.it vi propone in tempo reale dalle 15.

INFORTUNATI - "Under, Pastore e Pellegrini li ho avuti a disposizione pochissimo.

Devo fare il farmacista: valutare chi può giocare dall'inizio, chi può entrare e ricordarmi che ho solo tre cambi. Sono a disposizione ma tra virgolette".

SCONFITTE - "Mi auguro che siano la benzina che ci fa reagire. Sette gol in Coppa sono tanti e molti sono stati subiti allo stesso modo: palla lunga a scavalcare la difesa. La Fiorentina lo fa spesso e ha segnato dopo 35 secondi contro l'Inter. Non dobbiamo dargli la profondità per farci male".

DOPPIO MEDIANO - "A volte possono fare filtro, altre volte no. L'importante è avere tutti a disposizione. I giocatori che possono saltare l'uomo sono importanti, ma adesso conta di più capire chi può giocare e quanti minuti hanno. Ci sono tante considerazioni per scegliere la formazione".

