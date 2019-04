Calciomercato Juventus, retroscena: ecco dove poteva finire Cristiano Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS RETROSCENA CRISTIANO RONALDO DEPORTIVO LA CORUNA - Cristiano Ronaldo si è trasferito nella scorsa estate alla Juventus, proveniente dal Real Madrid. Ma il primo grande trasferimento è stato quello che lo ha portato dallo Sporting CP al Manchester United.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Prima dei 'Red Devils', però, un altro club si era mosso concretamente per acquistarlo: "Beci, segretario tecnico deldell'epoca, vide giocare Ronaldo e lo segnalò - le parole dell'ex presidente del club galiziano, Augusto Cesar, alla trasmissione 'Idolos' - Ci hanno chiesto 11-12 milioni di euro e non siamo riusciti a raggiungere quella cifra. Il giocatore pagato di più in quel periodo era stato, arrivato per 6 milioni. Cristiano era un bambino, non sapevamo cosa poteva dare e diventare. Poi, è arrivato il Manchester United che ha pagato 12 milioni e se lo è portato via". Un vero e proprio rimpianto per il Depor.