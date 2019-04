CALCIOMERCATO INTER BALE / Il legame tra Gareth Bale e il Real Madrid sembra essersi rotto da un pezzo: dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, approdato alla Juventus, il gallese aveva tutte le carte in regola per imporsi come assoluto leader dei 'Blancos' durante quest'annata.

Le cose però sono andate diversamente con mister 100 milioni che è finito sempre più ai margini del progetto tecnico madrileno. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ora con Zidane le cose sembrano andare decisamente meglio ma il tecnico dei 'Blancos' in conferenza stampa non si è sbilanciato più di tanto sul futuro di Gareth Bale, alimentando così

le speranze dei tifosi dell'Inter e del Milan. Ecco le sue parole: "Non so quanto i fischi gli possano interessare, posso soloi dire che certamente non sono una cosa buona. Hanno fischiato anche me e bisogna affrontare la situazione con personalità e tanto carattere. Il futuro di Gareth e degli altri giocatori? Prima deve finire la stagione, mancano nove partite e poi si vedrà".

