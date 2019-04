FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dalla serie C all'Under 16, passando per le Nazionali giovanili e il campionato Primavera, come ogni settimana Football Under per Calciomercato.it fa un ampio punto sui giovani talenti:

1. Sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta è il bilancio della Primavera del Chievo nel 2019, una squadra che ha completamente svoltato nel suo rendimento e, infatti, è ad un solo punto dalla zona play-off. Sabato la squadra di Mandelli ha portato a casa uno dei successi più importanti in trasferta contro il Napoli in uno scontro diretto senza D'Amico, il rinforzo di gennaio che ha spostato gli equilibri, e Vignato. Nelle fila del Chievo si è messo in mostra un esterno sinistro molto interessante, Angelo Ndrecka, nazionale albanese Under 19. Ndrecka ha realizzato il cross per il gol decisivo di Bertagnoli e ha dimostrato di avere una buona falcata, un ottimo calcio con il mancino, buone capacità coordinative e qualità tecniche.

2. La più grande risorsa della Primavera del Chievo Verona è avere tanti '2001 in squadra, quindi, una base già pronta per la prossima stagione. Tra questi spicca anche Emanuele Zuelli, centrocampista di sostanza, abile nella fase d'interdizione, bravo in progressione e dotato anche di un buon tiro dalla distanza. Zuelli ha già giocato nella scorsa stagione sotto età in Primavera 1 segnando anche una rete contro l'Udinese all'esordio.

3. Il fallimento del Bari ha rappresentato un'occasione anche per altri club di portare a casa ragazzi molto interessanti, la Roma per esempio ha preso Agostinelli per l'Under 17 e Logrieco per l'Under 16. Centrocampista duttile, con buone qualità tecniche, un'ottima visione di gioco, è molto abile nell'uno contro uno, domenica ha realizzato una doppietta contro il Pescara.

4. La Nazionale Under 17 si è qualificata alle fasi finali dell'Europeo di categoria, nelle vittorie contro Turchia, Romania e Austria è venuto fuori il talento di Michael Brentan, centrocampista classe 2002 che contro l'Austria ha anche segnato il suo secondo gol in Nazionale dopo quello alla Francia. E' un centrocampista duttile, può agire sia da play che da mezzala, è dinamico, generoso, abile anche in fase d'interdizione.

5. La serie C è una vetrina da seguire, sprazzi di giovani talenti si notano in questa categoria.

Domenica in Casertana-Rende ha debuttato l'attaccante classe 2001, che ama partire da destra per poi convergere con il sinistro. Domenica l'ex Arezzo è subentrato al 92' al posto di Floro Flores, Pochesci all'esordio in panchina gli ha regalato l'emozione dell'esordio tra i professionisti.

6. Mattia Del Favero è da anni un portiere interessante, ha mezzi fisici, spicca per le capacità nelle letture anche sulle uscite sia basse che alte, in questa stagione sta difendendo la porta dell'Under 23 della Juventus in serie C. E' uno dei giovani che Allegri ha aggregato per la trasferta di Cagliari, ci sono poi Kastanos, Nicolussi Caviglia e Mavididi.

7. Marco Molla aveva già impressionato tutti nelle finali scudetto quando difendeva la porta del Prato, ha voluto puntarci il Bologna per la sua Under 17, si è messo in mostra al punto da difendere la porta della Nazionale di categoria che ha raggiunto la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria.

8. Francesco Citarella è un centrocampista classe '2003 molto interessante per qualità tecniche, eleganza nel passo, capacità nel guidare l'azione offensiva, nella scorsa stagione ha militato nell'Under 15 della Salernitana, in quest'annata ci ha puntato il Benevento che nella categoria Under 16 ha raggiunto un grande risultato: la qualificazione ai quarti di finale dei play-off. La certezza aritmetica è arrivata con la vittoria di domenica contro il Crotone e Citarella ha realizzato una doppietta con cui si è portato in doppia cifra, raggiungendo quota 10 gol.

9. Non solo la Roma ma anche il Cagliari ha approfittato del fallimento del Bari, è arrivato il centrocampista Nunzio Lella che sta dando un contributo molto importante alla Primavera rossoblù in lotta per i play-off. Tre le reti realizzate, l'ultima sabato nel successo contro la Fiorentina che ha consentito al Cagliari di scavalcare il Napoli e portarsi solo ad un punto dalla Juventus.

10. Dal papà allenatore alla "dinastia" dei figli calciatori: Sebastiano è il talento classe 2002 dell'Inter dove gioca anche Francesco Pio, classe 2005, nell'Under 14 di Cristian Chivu. Salvatore, il primo figlio, è un centrocampista classe 2000 che l'Inter ha ceduto alla Spal. Nel campionato Primavera 2 Salvatore Esposito è partito alla grande con quattro gol in dieci partite, a gennaio l'esperienza tra i professionisti, il prestito al Ravenna in serie C dove sta confermando le sue qualità realizzando anche due reti e diventando un punto fermo della Nazionale Under 19 che si è qualificata alla fase finale dell'Europeo di categoria.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui