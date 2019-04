p>CALCIOMERCATO ROMA KLUIVERT / La prima stagione di Justinnon ha di certo rispettato le aspettative riservate dai tifosi giallorossi in estate: l'ex giocatore dell'non è riuscito ancora ad imporsi nella capitale e il suo futuro ora è un'incognita. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Fichajes.net', su Kluivert è forte l'interesse del Manchester United: nonostante un rendimento non del tutto esaltante, Solskjaer pare aver un debole per il giocatore olandese con la dirigenza dei 'Red Devils' che segue il figlio d'arte dai tempi dell'Ajax. Al momento però il club inglese non sembra intenzionato a investire cifre importanti viste le prestazioni fornite in Italia dall'esterno.

