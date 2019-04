p>CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / Lanon vuole farsi sfuggire Moise: l'attaccante classe 2000 sta vivendo un grandissimo periodo di forma, come confermato dalle due reti siglate con la Nazionale azzurra e con il gol che ha deciso la sfida di campionato contro l'Empoli. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il suo contratto è in scadenza nel 2020 e la dirigenza bianconera è pronta a blindare il suo gioiello. Come riportato dal 'Corriere di Torino', si lavora per il prolungamento fino al giugno del 2024: l'entourage del giocatore chiede 2 milioni all'anno, la Juventus al momento è ferma sui 1,5. La distanza è minima ma ciò che interessa di più a Raiola è il progetto tecnico che i bianconeri hanno in mente per Kean, con il super agente di mercato che vorrebbe eventuali garanzie prima di mettere nero su bianco.

