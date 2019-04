GENOA INTER ICARDI FORMAZIONE / ''Icardi è convocato.

Anzi, vi dirò di più: domani sarà titolare'': così Luciano Spalletti, nella conferenza stampa che è appena terminata alla vigilia di Genoa-Inter, ha annunciato il ritorno dal primo minuto in campo di Mauro Icardi. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Circa 40 giorni dopo dall'ultima apparizione contro il Parma, il centravanti argentino torna ad essere il padrone dell'attacco dell'Inter con un compito ben preciso: riconquistare la fiducia dell'intero ambiente e riconfermare per il secondo anno consecutivo la Beneamata in Champions League. Archiviata la telenovela, Maurito tornerà titolare al fianco di Perisic: il croato, assieme a Politano, completerà il tridente nerazzurro che cercherà di far male alla difesa del Grifone. Sulla trequarti possibile chance per Joao Mario, in vantaggio su Nainggolan e Borja Valero. Vecino e Brozovic in mediana, in difesa Cedric e Ranocchia pronti a far rifiatare D'Ambrosio e Ranocchia: Skriniar e Asamoah completano il quartetto difensivo davanti a capitan Handanovic.

Ecco la probabile formazione:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Ranocchia, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Spalletti

