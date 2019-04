CALCIOMERCATO PANCHINE SPALLETTI ALLEGRI GATTUSO MILAN INTER JUVENTUS / Qualificazioni europee da ottenere, trofei da vincere, salvezze da conquistare. La stagione di Serie A volge verso il rush finale e ogni squadra è chiamata al forcing per un obiettivo. Dalla Juventus, sempre più vicina all'ottavo scudetto consecutivo e concentrata sull'Europa, alle milanesi e alle romane che puntano a conquistare un posto nella prossima Champions League, fino alle piccole, immerse nella lotta salvezza. Intanto però si guarda già alla prossima stagione e le società stanno pensando a coloro che dovranno essere i maggiori artefici dei successi delle squadre: gli allenatori. E al momento il calciomercato degli allenatori è particolarmente caldo. Tra le big di Serie A, solo il Napoli è sicuro della sua guida tecnica nella stagione 2019/2020. Carlo Ancelotti resterà in azzuro senza se e senza ma. D'altro lato però il futuro delle altre panchine resta un punto interrogativo: da Allegri alla guida della Juventus sino a Gattuso, enigmatico sul proprio futuro al Milan. Per non parlare di Spalletti in casa Inter.

Calciomercato Serie A, calde le panchine delle big: la situazione

Massimiliano Allegri, nonostante la conquista (ormai quasi certa) dell'ottavo scudetto consecutivo, potrebbe non essere più la guida della Juventus. L'allenatore bianconero non ha ancora infatti deciso il suo futuro. L'estero, in particolare la Premier League, lo tenta molto, ma su di lui ha messo gli occhi anche l'Inter. Molto potrebbe poi dipendere anche dalla eventuale conquista della Champions League. Intanto per il futuro si fanno, sfumato Zidane che è tornato al Real Madrid, si fanno i nomi di Guardiola e Deschamps, oltre all'ipotesi di un ritorno di Conte. Il tecnico salentino è però il primo nome della lista dell'Inter. La permanenza di Luciano Spalletti appare al momento davvero difficile.

Calciomercato Serie A, dalla Lazio alla Fiorentina: il punto sulle panchine

Il tecnico toscano pare, infatti, destinato a lasciare Milano e per sostituirlo c'è in pole position l'ex ct della nazionale, che sembrerebbe aver già raggiunto un accordo con Marotta . Attenzione però, come detto, a Max Allegri e al possibile ritorno di, da sempre nel cuore dei tifosi nerazzurri. Se il futuro di Spalletti appare scontato, anche nella Milano rossonera la situazione in panchina appare incerta.è stato enigmatico sul proprio futuro,ha cercato di mediare, ma il tecnico potrebbe salutare anche in caso di conquista della qualificazione in Champions League. Persino per ilsi fa il nome di Conte, ma restano calde anche le piste, checonosce molto bene, anche se i rapporti tra i due non sono idilliaci. Su Conte però c'è anche la, che valuta con attenzione anche Maurizio Sarri, la cui permanenza alappare in bilico. Più defilati appaiono, nomi che sono comunque finiti nella lista di

Se tra le prime della classe solo il Napoli è certo della conferma del proprio tecnico, anche tra le squadre in lotta per l'Europa la situazione presenta diverse incognite. Mazzarri al Torino pare al momento l'unica conferma sicura. Sampdoria e Atalanta infatti proseguirebbero sicuramente con Giampaolo e Gasperini, ma i due tecnici potrebbero però voler cambiare aria per tentare l'avventura in una big (Roma?). In casa Lazio il rapporto tra Inzaghi e Lotito non sembra mai essere decollato. Per questo a fine stagione potrebbe esserci una separazione, con i biancocelesti che potrebbero puntare su un altro ex per la panchina: Sergio Conceiçao. Ma chi sembra davvero giunto al capolinea è Stefano Pioli. La Fiorentina sogna Eusebio Di Francesco per la prossima stagione: il problema maggiore resta l'ingaggio. Altre piste portano a Giampaolo, Semplici, D'Aversa (che il Parma vorrebbe confermare) e Nesta, che potrebbe salutare Perugia e tentare l'avventura in A. Oltre alla Fiorentina c'è proprio la Spal, che pensa a lui in caso di addio dello stesso Semplici.

