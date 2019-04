SERIE A CALENDARIO STAGIONE 2019-2020 / Si chiude dopo una sola stagione l’esperimento del Boxing-Day in Serie A. Nella prossima stagione non si giocherà infatti durante le feste natalizie, come avvenuto per la prima volta nel campionato in corso.

La Lega Serie A - scrive il 'Corriere dello Sport’ - ha proposto al Consiglio Federale le date della stagione 2019/2020, con l'ultima giornata dell'anno che verrà disputata il 22 dicembre. Poi sosta per due settimane e ritorno in campo per la Befana. La prossima Serie A partirà nel weekend del 24-25 agosto con la cerimonia d'apertura sul campo dei campioni d’Italia, per concludersi il 24 maggio. Soste fissate per gli impegni delle Nazionali l'8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo, mentre saranno tre i turni infrasettimanali: 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile 2020.