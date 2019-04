CALCIOMERCATO ROMA GRAZIANI / È Monchi il responsabile principale del fallimento della Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Parola del grande ex Ciccioche in una lunga intervista propone una soluzione clamorosa per la panchina giallorossa, poi si sofferma sul futuro di Fiorentina e Torino. Leggi qui l'intervista