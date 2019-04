JUVENTUS COUTINHO PSG CHELSEA / Rimane incerto il futuro al Barcellona di Coutinho, con il brasiliano che avrebbe espresso la volontà di lasciare il club blaugrana a fine stagione. Non mancherebbero in questa ottica le offerta per il giocatore, con alcune big d’Europa che avrebbero già contattato l’entourage di Coutinho per chiedere informazioni come scrive il quotidiano 'Sport'.

Sull'ex Inter ci sarebbero in particolare(che però è alle prese con il blocco del mercato) e più defilato il. Da tenere d’occhio anche un possibile interessamento della Juventus per Coutinho in caso di addio in estate ai bianconeri di Dybala