REAL MADRID JUVENTUS MARCELO VARANE ZIDANE / Marcelo e Varane potrebbero lasciare il Real Madrid a fine stagione. Dei due alfieri dei 'Blancos', sotto la lente d'ingrandimento della Juventus, ha parlato Zinedine Zidane in conferenza stampa: "Quest'anno Marcelo ha giocato poco, ma è un giocatore fenomenale per quello che ha fatto. Ho un gran rapporto con lui.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Da Marcelo ci aspettiamo sempre di più e da qui alla fine della stagione troverà più spazio. E' un elemento di cui il Real avrà sempre bisogno.? Non immagino un Real Madrid senza di lui. E' ancora giovane, sta facendo bene, ha tanti anni ancora davanti con questa maglia. A me non ha detto niente: la cosa che conta è quello che ci diciamo tra di noi. La mia speranza è che lui rimanga al Real".