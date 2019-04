Calciomercato Roma, futuro Totti: l'ombra delle offerte dal Qatar

CALCIOMERCATO ROMA TOTTI / Soffia un vento di rivoluzione sempre più forte alla Roma e in mezzo alla tempesta Francesco Totti, come faceva in campo, vuole prendere il timone per tornare navigare in acque serene. 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sui vertici dirigenziali giallorossi e in particolare sulla posizione di Totti che vuole accrescere i suoi poteri decisionali e starebbe puntando al ruolo di direttore tecnico del club.

Tre i punti cardine del suo progetto che avrebbe già illustrato: parlare chiaro ai tifosi evitando la retorica del "diventeremo tra i primi al mondo", accorciare la catena decisionale e acquistare giocatori pronti subito. Condizioni non semplici e che aprono anche a nuovi scenari. Qualora Totti venisse 'limitato', infatti, secondo la 'Rosea' potrebbe lasciare la Roma per accettare le ricche offerte arrivate dal Qatar per fare l'uomo immagine del Mondiale 2002.