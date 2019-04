JUVENTUS RONALDO DOUGLAS DYBALA / Massima prudenza in casa Juventus sul fronte Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri non si è sbilanciato ieri in conferenza stampa sulle condizioni del portoghese, che oltre alla sfida di stasera contro il Cagliari salterà sabato anche l’anticipo con il Milan. Lo staff medico bianconero non vorrebbe rischiare ricadute, con 'CR7' che in questi giorni continuerà il piano di recupero iniziando a riprendere contatto con il campo. La situazione verrà monitorata quotidianamente, con l'ex Real che avrebbe il 50% di possibilità si scendere in campo - secondo 'Tuttosport' - per la prima sfida dei quarti di Champions League con l'Ajax.

Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Allegri sorride comunque per Douglas Costa e Khedira, ormai sulla via del completo recupero. Sia il brasiliano che il tedesco dovrebbero essere disponibili contro il Milan e potrebbero giocare uno spezzone di gara come rodaggio in vista di Amsterdam. Contro i rossoneri tornerà anche Dybala, che dopo il problema al polpaccio accusato sabato non è stato rischiato da Allegri per la gara di Cagliari, mentre è meno rosea la situazione di Spinazzola: per il laterale azzurro almeno 10 giorni di stop, con il tecnico livornese che punta a recuperarlo per il ritorno con l’Ajax.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui