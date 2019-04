Calciomercato, tre sacrificati per il colpo Balotelli

CALCIOMERCATO BALOTELLI / Tutti pazzi per Mario Balotelli al Marsiglia, a partire dal tecnico Rudi Garcia che vuole a tutti i costi tenerlo in rosa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In scadenza di contratto a fine stagione, 'SuperMario' guadagna una cifra difficilmente sostenibile per le casse dell'OM (circa 500mila euro netti al mese esclusi bonus) che puntava sulla qualificazione alla prossima Champions League per trovare le risorse necessarie. Dopo il pareggio con l'Angers, però, il terzo posto occupato dal Lione scappa e i piani si complicano. Ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'allenatore sarebbe disposto a sacrificare tre pedine come Rolando, Hubocan e Abdennour per riequilibrare i conti e finanziare il rinnovo di Balotelli.