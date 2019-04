JUVENTUS INTER MILAN MARCELO BALE BENZEMA / Si annuncia una vera e propria rivoluzione in casa Real Madrid dopo il ritorno in panchina di Zinedine Zidane.

Non solo Isco e Varane (con il francese che avrebbe chiesto la cessione) tra i big in partenza: anchegli altri alfieri della rosa dei 'Blancos' che a fine stagione - scrive il quotidiano 'Marca' - potrebbero fare le valigie e lasciare Valdebebas.

Il terzino brasiliano, non è un mistero, fa gola alla Juventus in caso di partenza di Alex Sandro, anche se il club campione d’Italia non sarebbe disposto ad accontentare le richieste di Florentino Perez, che valuterebbe il suo cartellino non meno di 50 milioni di euro. Bale, accostato nelle scorse settimane a Inter e Milan, potrebbe tornare in Premier visto il corteggiamento del Manchester United, con i nerazzurri che sarebbero vigili anche sulla situazione di Benzema per il post-Icardi.

