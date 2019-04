CALCIOMERCATO NAPOLI VALVERDE REAL MADRID / Giovani, ma già pronti e di grande spessore. Il Napoli sull'onda degli affari Meret e Fabian Ruiz ha tracciato la via ed è già alla ricerca dei colpi di domani. Il mirino è puntato sulla Liga e, in particolare, sul Real Madrid dove è in rampa di lancio il nuovo gioiello su cui ha messo gli occhi il Ds Giuntoli.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui i dirigenti azzurri starebbero lavorando al possibile acquisto di per Federico, centrocampista uruguaiano classe '98 di proprietà del. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Secondo il quotidiano romano ci sarebbero già stati contatti con l'entourage del giocatore che dopo i primi passi nella formazione B è entrato stabilmente nel giro della prima squadra (e della nazionale di Tabarez), ma ora per il suo processo di crescita ha bisogno di giocare con continuità e qualora Zidane non dovesse puntare su di lui con fiducia potrebbe partire. Costato 5 milioni di euro nel 2016, oggi viene valutato circa 18-20 milioni di euro. Giuntoli si è già attivato ed attende segnali.

