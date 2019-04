CALCIOMERCATO REAL MADRID MANE' / Mbappé resta il primo obiettivo di Zinedine Zidane per l'attacco del Real Madrid. Ma difficilmente l'assalto dei 'Blancos' al fuoriclasse del PSG si concretizzerà la prossima estate visti i costi dell'operazione e la volontà del giocatore di non lasciare al momento i campioni di Francia.

L'attenzione del Real potrebbe così spostarsi su Sadio, con Florentino Perez che sarebbe pronto a fiondarsi sull'attaccante in forza alper regalare a 'Zizou' un rifonrzo di spessore per il reparto offensivo. Stando al 'Chiringuito', però, il Real Madrid non sarebbe disposto ad accontentare le richieste dei 'Reds', che per il cartellino del nazionale senegalese chiederebbero 230 milioni di euro.