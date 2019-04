CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Il Real Madrid in pressing su Paul Pogba, il francese si allontana dalla Juventus. In Spagna ne sono certi: è il 'Polpo' l’obiettivo numero uno di Zidane la prossima estate per il nuovo corso dei 'Blancos'. Strada in salita per i bianconeri, che potrebbero però rifarsi virando le proprie attenzioni su Isco.

Il talento spagnolo - che piace anche ad Ancelotti per il Napoli - sarebbe il primo nome sulla lista dei partenti, con il Real che avrebbe deciso di privarsene per fare cassa. E potrebbe essere l’eventuale arrivo proprio di Pogba a dare il colpo di grazia ad Isco per il cambio di maglia. L’ex Malaga intriga da tempi non sospetti alla dirigenza della Continassa, soprattutto a Massimiliano Allegri: se il tecnico livornese venisse confermato, la Juve potrebbe tentare l’assalto al numero 22 per rinforzare il proprio reparto di centrocampo nella finestra estiva.

