Calciomercato Inter, caso Icardi: valutazione a picco. Ecco il nuovo prezzo

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / L'Inter ragiona già da tempo su un possibile futuro senza Mauro Icardi, ma programmare l'investimento sull'erede (e in altri reparti) con i 110 milioni di euro della sua clausola valida solo per l'estero ora è diventato impossibile.

Il caso del rinnovo, poi la rottura dopo la fascia tolta hanno ridimensionato la valutazione del cartellino dell'argentino che ora si è praticamente dimezzata. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi ripercorre quindi le tappe di questa discesa del valore del cartellino del giocatore svelando una serie di retroscena secondo i quali, dopo le prime turbolenze sul rinnovo (offerta interista da 7 milioni all'anno, richiesta dell'entourage del giocatore da 9 in su) e i mal di pancia di alcuni compagni (in primis Perisic) per il comportamento dell'argentino, l'Inter già nella prima parte di stagione programmava una cessione a fine stagione con un piccolo sconto, chiedendo quindi circa 90 milioni di euro. La crisi di dicembre e il gelo nello spogliatoio, poi, fa scendere ulteriormente l'asticella a 80 milioni, ma senza contropartite tecniche. A febbraio, poi, la rottura: via la fascia, Icardi non scende in campo e la valutazione crolla ancora, a quota 60 milioni di euro. Anche se, sottolinea la 'Rosea', si tratta solamente di una stima visto che offerte non ci sono al momento. Ed è difficile pure, ad ora, che possa prender quota lo scambio con Dybala alla Juventus. Per questo la società non sarebbe passata alle vie legali, pensando anche alla possibilità che con l'addio di Spalletti, l'argentino possa restare in mancanza di offerte all'altezza.

