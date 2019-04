CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Non è bastato l'addio di José Mourinho a blindare il futuro di Paul Pogba che potrebbe essere in ogni caso lontano dal ManchesterUnited. Il francese con l'addio dello 'Special One' è tornato a brillare, ma la sua permanenza rimane in bilico tant'è che in Inghilterra scrivono che a gennaio avrebbe rifiutato anche un'offerta di rinnovo molto importante. E l'assalto dei top club europei è già partito. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui.

La Juventus è da sempre spettatrice interessata della vicenda, pronta ad intervenire qualora si dovesse presentare l'opportunità di riportarlo in bianconero.

Ma è tutt'altro che semplice, considerando la concorrenza e, stando alle ultime indiscrezioni, la richiesta avanzata dai 'Red Devils'. Secondo quanto riferito dagli spagnoli di 'El Chiringuito' infatti, ilavrebbe dato il via all'assalto a Pogba, su cui anche il tecnico Zidane si è espresso in modo abbastanza netto spalancando le porte al suo possibile arrivo. Il problema principale però è rappresentato dai costi dell'operazione che si aggirano suitra le richieste dello United e le commissioni per l'agente Mino Raiola. Al giocatore, invece, andrebbe un ingaggio superiore ai 14 milioni di euro, cifra che il club 'merengue' starebbe pianificando di mettere sul piatto con la cessione diche guadagna più o meno le stesse cifre. Appurato quindi che sarà complicatissimo strappare Mbappé al Psg, gli spagnoli puntano forte su Pogba e pure Hazard del Chelsea, l'altra priorità di dirigenza e allenatore.