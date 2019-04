CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / L'Inter non ha gradito lo sfogo pubblico di mister Luciano Spalletti sul caso Icardi e le residue chance di permanenza dell'allenatore sulla panchina nerazzurra sarebbero ormai azzerate. È questo quello che emerge nelle ore immediatamente successive alla sconfitta con i biancocelesti e, soprattutto, all'attacco in diretta tv del mister interista all'attaccante argentino, ma indirettamente anche alla società con non ha gradito modi e toni più dei contenuti.

Calciomercato Inter, gli sponsor 'pagano' l'erede big di Spalletti: da Conte a Mourinho

Dopo che Marotta aveva ribadito l'appoggio alla decisione dell'allenatore puntando il dito contro l'avvocato Nicoletti che ha gestito la riappacificazione per conto di Icardi, la dirigenza del 'Corriere dello Sport' è rimasta imbarazzata dall'intervento di Spalletti che getta ulteriore benzina sul fuoco del caso. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

La sensazione è che Spalletti abbia ormai da tempo capito che sarà addio e stia quindi cercando di raggiungere comunque l'obiettivo Champions League preservando la credibilità e la compattezza all'interno del gruppo piuttosto che cercando una tregua con Icardi che, comunque, salvo sorprese tornerà tra i convocati per la gara di domani contro il Genoa. Nel frattempo, l'Inter si sta già muovendo sull'erede e sempre secondo il quotidiano romano la società avrebbe chiesto un budget extra ai propri sponsor per finanziare l'arrivo di un allenatore top. E pare anche che un'apertura in questo senso ci sia stata.

I nomi? In pole quello di Antonio Conte, per il quale si è parlato addirittura di un accordo di massima già raggiunto con Marotta, tra le alternative verrà monitorata l'evoluzione della posizione di Allegri alla Juventus e pure José Mourinho, che oltre ai tifosi scalda sogni e fantasie di Tronchetti Provera, numero uno di Pirelli e sponsor storico dei nerazzurri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui