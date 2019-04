PREMIER LEAGUE ARSENAL NEWCASTLE/ L'Arsenal inizia a far spaventare il Napoli di Carlo Ancelotti, prossimo avversario nei quarti di finale di Europa League.

I ragazzi dihanno infatti regolato il Newcastle grazie alle reti di Aaron, destinato in estate alla Juventus, e di Alexander. A sbloccare la gara è proprio il gallese che, al 30', porta la sfida sui binari dei Gunners. Nel finale invece, tocca all'ex giocatore del Lione mettere in ghiaccio il discorso tre punti e lanciare il club londinese in ottica Champions League. Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!