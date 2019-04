CALCIOMERCATO JUVENTUS TELLES ATLETICO MADRID/ Alex Telles, terzino sinistro del Porto, è stato accostato negli ultimi mesi alla Juventus per la prossima sessione di calciomercato. L'ex giocatore dell'Inter però, è nel mirino dell'Atletico Madrid di Diego Simeone.

Stando infatti a quanto riportato da 'A Bola', giornale portoghese, i Colchoneros avrebbero visto in Telles il sostituto perfetto per rimpiazzare la partenza di, destinato al Bayern Monaco. Per le ultime notizie sul calciomercato bianconero---> clicca qui!

Stando al quotidiano lusitano, l'Atletico Madrid avrebbe anche trovato un accordo con il Porto per Telles, con cifre che si aggirerebbero intorno ai 30 milioni di euro.

