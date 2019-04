CALCIOMERCATO JUVENTUS TELLES ATLETICO MADRID/ Alex Telles, terzino sinistro del Porto, è stato accostato negli ultimi mesi alla Juventus per la prossima sessione di calciomercato. L'ex giocatore dell'Inter però, è nel mirino dell'Atletico Madrid di Diego Simeone.

Stando infatti a quanto riportato da 'A Bola', giornale portoghese, i Colchoneros avrebbero visto in Telles il sostituto perfetto per rimpiazzare la partenza di, destinato al Bayern Monaco. Per le ultime notizie sul calciomercato bianconero---> clicca qui!

Stando al quotidiano lusitano, l'Atletico Madrid avrebbe anche trovato un accordo con il Porto per Telles, con cifre che si aggirerebbero intorno ai 30 milioni di euro. Un obiettivo è quindi a destinato a sfumare e, in caso di una partenza di Alex Sandro, probabilmente non vedremo l'ex nerazzurro con la maglia della Vecchia Signora.

