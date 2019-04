Calciomercato Atalanta, nuovo 'messaggio' di Ilicic sul suo futuro

CALCIOMERCATO ATALANTA ILICIC / Atalanta di nuovo in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League dopo il successo di Parma e i ko di Inter, Milan e Roma. Josip Ilicic, uno degli uomini copertina della squadra di Gasperini, ha commentato così il momento dei nerazzurri ai microfoni di 'Sky Sport': "Sogno Champions? Mancano tante partite e davanti a noi ci sono tutte squadre forti. Sì, siamo vicini, ma per la Champions dobbiamo dare ancora tanto. Personalmente, invece, voglio ritrovare una condizione ottimale dopo qualche problema di troppo, anche se nulla di grave. Spero possa sparire tutto velocemente.

E poi mi voglio divertire fino alla fine, voglio dare il massimo per conquistare grandi traguardi". Per le ultimissime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI

Nuove dichiarazioni al miele, dunque, nei confronti del club bergamasco e soprattutto di Gasperini: "È molto preparato e capace di rendere i giocatori più forti di quello che loro stessi possano pensare. Questa è la sua forza principale, soprattutto per i giovani. Riesce a farli sentire sempre importanti. Tra Champions e Coppa Italia sceglierei la Coppa, perché è un trofeo che ho sfiorato ma che mi manca dopo due finali (perse con Palermo e Fiorentina, ndr). Voglio ripetere questa emozione e lo voglio fare in una società importante come l'Atalanta".

