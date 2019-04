INTER BONOLIS ICARDI SPALLETTI/ Paolo Bonolis, conduttore e noto tifoso interista, ha parlato ai microfoni del 'GrParlamento' della situazione in casa Inter e della telenovela Icardi-Spalletti: "Non immaginavo si potesse andare così tanto per le lunghe con questa situazione ma evidentemente non si sono fatti i conti con la testardaggine delle persone".

Bonolis ha poi aggiunto: "Sono d'accordo con la scelta adottata da Luciano Spalletti e condivido le sue parole. Se dovessero andar via mi dispiacerebbe di più per l'allenatore che per l'attaccante. Scambio con Dybala? Lo farei, questa squadra, come abbiamo visto anche ieri sera, ha bisogno di un pizzico di fantasia lì davanti".

